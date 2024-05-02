محلل أسواق مال : شركات معتمدة تدير الاستثمار في البورصة للمواطنين

أكد محد حسن، محلل أسواق مال، أن المواطنين لجأوا للبحث عن أوجه للاستثمار، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال فترات سابقة، وهو ما ظهر خلال العامين الأخيرين.

وقال حسن، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات"، أن هناك مفاهيم مغلوطة ومخاوف عن الاستثمار في البورصة، مؤكدا أن هناك شركات معتمدة من تدير الإستثمار في البورصة للمواطنين.

وتابع محلل أسواق المال، أن صناديق الإستثمار تعد وعاء إستثماري متنوع، مؤكدا أنه يمكن ان يتم الإستثمار في البورصة أو غيرها.