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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة إلى الليبيين

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة إلى الليبيين

دعا سيف الإسلام القذافي المرشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا، السبت، جميع المواطنين الليبيين بكل فئاتهم للإسراع في استلام بطاقتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال سيف الإسلام القذافي في بيان نقلته وسائل إعلام ليبية "من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة، وتحافظ على وحدتها، وتتجه للبناء وتعويض ما فاتها، سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة".

يشار إلى أن آخر يوم لتوزيع بطاقات الناخبين في ليبيا هو يوم الأحد 28 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة النظر في الطعون والاستئناف بشأنها، حسب مفوضية الانتخابات الليبية.

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من جانبها، دعت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الشعب الليبي إلى دعم شقيقها سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية.

وقالت عائشة القذافي في بيان " آن الأوان للنهوض بــليبيا مجددا"، كما كررت كلمات والدها مرة أخرى: "دقت ساعة الحقيقة من أجل ليبيا".

كان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تقدم، السبت، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

وجاء ذلك بعد 3 أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي بعد أن قدم أوراق ترشحه: "حضرت اليوم الى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية".

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