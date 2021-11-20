الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار المعتادة في فصل الخريف بهذا التوقيت من العام، ولكنها حالة قاسية تستمر اليوم وغدًا، ذروتها اليوم وتخف حدتها غدًا على أن تنتهي تمامًا يوم الاثنين.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أننا شهدنا تساقط أمطار غزيرة ورعدية منذ الساعات الاولى من الصباح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ثم امتدت عصر اليوم كما توقعت الهيئة لجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وهي أمطار خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة ثم امتدت خفيفة لمحافظات شمال الصعيد.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص تساقط الأمطار غدًا تكون متوسطة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومن خفيفة لمتوسطة على وسط وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة نحو 3-4 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

ونوه إلي أنه يفصلنا شهر عن فصل الشتاء، مؤكدًا أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بالمحافظات، ورغم تساقط الأمطار الغزيرة إلا أن الأوضاع مستقرة وليس هناك أي مشكلات أو خسائر نتيجة الأمطار.