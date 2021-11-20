رئيس جامعة القاهرة: الدراسة منتظمة غدا بناء على تقرير هيئة الأرصاد.. خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الدراسة منتظمة غدا في جامعة القاهرة بناء على التقرير الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية .

ونفى رئيس جامعة القاهرة صدور أي قرار بـ بتعليق الدراسة في جامعة القاهرة غدا.

وعلى جانب آخر ، كان قد أكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” أن الدراسة غدا منتظمة فى كليات جامعة عين شمس وتسير بشكل طبيعي ومنتظم، نافيًا ما قيل عن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن الجامعة حريصة على استمرار العام الدراسي وعدم تعطيله حتى يستفيد الطالب من تحصيل المواد الدراسية.

كما أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة غدا منتظمة فى كليات جامعة حلوان وتسير بشكل طبيعي ومنتظم، نافيا ما قيل عن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.



وصرح مهدي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن جامعة حلوان لم تتضرر من المطر وأنها على استعداد تام للتعامل مع التغيرات الجوية الحالية.



وأضاف أن الجامعة حريصة على استمرار العام الدراسي وعدم تعطيله حتى يستفيد الطالب من تحصيل المواد الدراسية.

وأكد أن غدا يوم طبيعي في الجامعة سواء للطلاب أو الموظفين العاملين بالجامعة والأمن الإداري والحماية المدنية والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية.