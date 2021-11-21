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رئيس التحرير
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يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

صدى البلد

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن أفضل مكان على وجه الأرض وهو أفضل من الكعبة والسماوات والعرش .

افضل مكان على وجه الارض

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  المسجد النبوي الشريف أفضل بقعة على وجه الأرض، بل هو أفضل مكان في الوجود، وذلك لأن المسجد النبوي الآن يحتوي على القبر الشريف الذي يضم الجسد الطاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي يضم جسد أعظم المخلوقات هو أفضل الأمكنة على الإطلاق، قال العلماء.

مقولة لا حياء في الدين خطأ

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإسلام ليس وحده هو الذي يدعو إلي الحياء, بل إن الحياء مطلوب منذ آدم وإلي خاتم النبيين محمد ﷺ قال سيدنا النبي ﷺ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » , فكأن هذه العبارة قد جاءت مع كل نبي, وليس فقط مع دين الإسلام.

أضاف جمعة عبر الفيسبوك: إذن الحياء يساوي- كنتيجة لهذا الخلق الفطري الذي فطر الله الناس عليه- الانتظام والانضباط, السير في جماعة يعرف أحدنا واجبه وحقه, فيؤدي هذا ويطلب هذا, ويكون ذلك برفق ورحمة وتعاون, ويعمل الناس- كما خلقهم الله سبحانه وتعالى في مجتمع واحد، إذا فقدنا الحياء, فلن يكون هناك انضباط ولا ضابط ولا رابط, وهذا هو الفرق الكبير بين الحرية والإنفلات, فالحرية حالة مطلوبة, ويجوز أن نسكن بها الحياء, فيكون هناك حرية مع الحياء, يكون هناك حرية مع العقيدة, وفي الانتقال والعمل والرأي .. إلخ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول افضل مكان على وجه الارض من خلال الفيديوجراف التالي .

علي جمعة أفضل مكان الكعبة العرش الأرض

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