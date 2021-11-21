حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة القاهرة اليوم

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعة اليوم الأحد.

وأكد "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأحد بالجامعة، بسبب الطقس السيئ، ووزارة التعليم العالي هي المنوطة بإصدار القرار المتعلق بالجامعات".

وأشار: "هناك عمليات تمت الفترة الماضية برصف الطرق وإنشاء مخرات للسيول لمواجهة أي موجات صعبة من الأمطار والسيول، حتى لا تتأثر الجامعة بذلك وتسير الأمور بها كما ينبغي".

وأوضح: "وزارة التعليم العالي لم تصدر أي قرار بتعطيل الدراسة في أي جامعة بمصر، وهذا يعني أن الدراسة مستمرة"، مؤكدا: "الجامعة جاهزة لموجات الأمطار وحتى السيول".

