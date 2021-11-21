المقاولون العرب: شكل الدوري المصري حلو لولا أخطاء التحكيم

تحدث محمد عادل، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي المقاولون العرب، على الهدف الذي تم إلغائه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراته الأخيرة أمام الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وقال عادل، في تصريحات لبرنامج البلدوزر على قناة الشمس، من تقديم مجدي عبدالغني، إن جميع المحللين أكدوا على صحة هدف فريقه أمام الأهلي، مشيرًا إلى إن أخطاء التحكيم المستمرة تسببت في إلغاء الهدف.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن التحكيم المصري بحاجة لدروس تدريبية في أساليب التحكيم، ومعرفة اتخاذ القرارات في مثل هذه المواقف، مشيرًا إلى أن وجود تقنية الفيديو بالدوري المصري لا بد معه وجود حكام على مستوى أعلى.

وأوضح عادل، أن المنافسة في الدوري المصري في حالة جيدة، إلا أن أخطاء الحكام المستمرة تؤثر عليه، مشيرًا إلى أنه في حالة إصلاح الأمر سيكون لدينا دوري متكامل.