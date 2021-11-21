خالد الغندور: الزمالك يحصل على 90 مليون جنيه بسبب كهربا ومصطفي محمد

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن خزينة نادى الزمالك سوف تنتعش بـ ٩٠ مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك هيحصل علي ٩٠ مليون جنيه من عائدات بيع مصطفي محمد المحترف فى جلاطة سراى التركي وغرامة كهربا لاعب الأهلي”.

كما طالب خالد الغندور مسؤلي القلعة البيضاء بالتعاقد خلال الفترة المقبلة بعد حل أزمة القيد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مع لاعب المقاولون العرب عبدالله ياسين.

وكان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تغلب على نظيره فريق الإسماعيلي بثنائية نظيفة أحرزها احمد سيد زيزو وعمر السعيد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن قائمة البنك الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي و محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام .

خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي و أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري و عمر السعيد.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف .