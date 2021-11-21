من اليوم ولمدة شهر.. تعرف علي طريقة التقديم للوظائف القيادية بالمحليات 

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن كيفية التقديم للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها اليوم، حيث يتم التقديم خلال الفترة من 21 نوفمبر 2021 ولمدة شهر ، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة أعلنت عن شغل ٥٩ وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية وذلك من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١ وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً علي عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وقال " شعراوى" ، إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء .

وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعكف حالياً عَلِي الانتهاء من مراجعة أسماء القيادات المحلية ، الذين تم اختيارهم في المسابقة السابقة للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء ، بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي تم الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لها ، من جانب أعضاء اللجنة العليا للقيادات، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية للاستقرار على الأسماء النهائية والتى من المتوقع أن يعلن عنها مطلع العام الجديد ، كما تعكف الوزارة حاليًا لتقييم جميع القيادات المحلية استعداداً للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية.