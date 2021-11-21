المصل واللقاح: السماح بتطعيم الحوامل بـ "فايزر" قريبا ..فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الدولة استوردت جرعات كبيرة من لقاحات فايزر، وثبتت فاعليته علي الأطفال بنفس الجرعة التي سيحصل عليها الكبار دون أي مشكلات صحية عليهم، وقريبا سيتم إقراره في مصر للحوامل.

وقال “الحداد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الأطفال يعتبرون قنابل موقوتة وتطعيهم يأتي من أجل حماية أهاليهم".

وأوضح "نجحنا حتي الآن في تطعيم 40 مليون مواطن وظهور أعراض جانبية أمر وارد، مضيفا "من الوارد ظهور ارتفاع بسيط في درجات الحرارة لدي الأطفال".

وأكد أن “الدولة استوردت كميات كبيرة من لقاحات كورونا، وثبتت تجربته علي الأطفال”، موضحا "الأنسب للأطفال هو لقاح فايزر".

وأتم حديثه "التسجيل للأطفال للحصول علي لقاح كورونا بشهادة الميلاد علي موقع وزارة الصحة".