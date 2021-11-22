بسبب الأمطار وزارة الرى ترفع حالة الطوارئ.. تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار بالمحافظات

محمد عبد العاطى : المحطات الجديدة تساهم في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها

محمد غانم: تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية

_ تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية الجسور

تعلن وزارة الري حالة الطوارئ فى الشتاء، وتقوم بالإطمئنان على جاهزية كافة المرافق ومخرات السيول و تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية الجسور والمحطات ووحدات الطوارئ للتعامل مع الأمطار الغزيرة المتوقعة واستخدام التكنولوجيا والتنبؤ بالأمطار من خلال مركز التنبؤ للإدارة الرشيدة للموارد المائية والمحافظة والإستفادة من كل قطرة مياه.





وعن ذلك قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة.



وأضاف "غانم" ل"صدى البلد" أنه تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية ، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف ، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

وأشار أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تنعقد بشكل دائم برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة ، وموقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه.

ونوه "متحدث الرى" إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

ولفت إلى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.









وقد صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع قطاع الرصد الإتصالات إنتهى من أعمال تركيب وتشغيل (٥) مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وذلك بمعرفة مهندسى وفنيي الوزارة ، ليرتفع بذلك عدد مواقع الرصد على مستوى الجمهورية لـ (٣٨) موقع والتي تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات (المنوفية – الشرقية –البحيرة –الغربية –كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – سوهاج – قنا – أسوان – مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر).

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها في المواقع المختلفة ، مما يساهم في التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافي أضرارها المدمرة ، والاستفادة من البيانات اللحظية الصادرة عن هذه المواقع في إتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وإجراء التخفيضات اللازمة في مناسيب المياه والتعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات ، كما تُسهم منظومة الرصد التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار والتى يقوم بها مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ، حيث أشارت نتائج الرصد للدقة العالية في أعمال التنبؤ.

وأضاف أن إنشاء هذه المحطات يأتى في إطار جهود الوزارة لدمج أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات والمعلومات ضمن منظومة العمل في أجهزة و قطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة و أقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بالوزارة على كافة المستويات لتمكينهم من إتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ، وفي إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات من خلال التطوير والإبتكار لأدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إستمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد و ضمان سلامة أدائها و إنتظام تشغيلها من خلال المتابعة الدقيقة والمرور الدورى والتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من خلال عمل قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أن تكون لجنة إيراد نهر النيل في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومتابعة ايراد النهر والإطمئنان على الموقف المائى.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة ، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها ب ٧٢ ساعة ، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى وإستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.

كما أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.