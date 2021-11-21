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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتصالات: تقدما 6 مراكز في التصنيف العالمي لسرعة الانترنت.. فيديو

خالد العطار
خالد العطار

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تقدمت 6 مراكز في التصنيف العالمي لسرعة للإنترنت خلال العام الماضي.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "وصلنا لسرعة انترنت تقترب من 45 ميجا"، متابعا: "الحلم كبير ونستهدف تقديم الخدمات الرقمية في كل مكان في مصر".

وأشار: "الانترنت أصبح أداة أساسية للعمل وليس وسيلة ترفيه"، مردفا: "نهدف التحول إلى دولة تدار بالأرقام والأجهزة وتدار سياساتها بالمعرفة".

وأكد: "فكر السيادة السياسية حاليا يعتمد على الرقمنة، وتحويل البيانات إلى أرقام، وكيفية استخدام المعرفة في الممارسات اليومية".

وأوضح الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بوابة مصر الرقمية، تستهدف الحصول على الخدمات، دون تقديم أي أوراق للمصالح الحكومية.

وواصل الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: "رصدنا حوالي 550 خدمة، وتم تقديم 100 خدمة للمواطنين وهي أهم الخدمات التي يستخدمها الشعب المصري.. ونأمل أن ننتهي من هذه الخدمات بنهاية عام 2023".

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