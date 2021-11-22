المسرح كان بيتك وكلنا زوارك.. خالد النبوي يودع سهير البابلي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان خالد النبوي الراحلة سهير البابلي والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب برسالة مؤثرة: “وداعًا سهير البابلي.. كان المسرح بيتك و كلنا زوارك.. الله يرحمك برحمته الواسعة 🙏🙏🙏”.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفت واحتجازها بالرعاية المركزة.



وأثار خبر وفاة الفنانة سهير البابلي، حزن الملايين من جمهورها الذين عشقوا فنها الراقي والكوميديا الساخرة التي قدمتها على مدار 52 عاما، ولا تزال افيهاتها المميزة مستمرة حتى الآن.

كانت أعمال سهير البابلي راقية مبهجة خاصة المسرحيات التي أسعدت جمهورها على مدار سنوات، وأهمها مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة، اللتان تحققان مشاهدات عالية خلال عرضهما بعد مرور سنوات.

كانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وعلي الرغم من عدم قدرتها على النطق إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادتين أكثر من مرة، وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.