صحيفة إسبانية: تشافي هيرنانديز مهتم بضم بغداد بونجاح لبرشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، مهتم بضم النجم الدولي الجزائري بغداد بو نجاح، مهاجم السد القطري الحالي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية في موقعها على الإنترنت إلى أن بغداد بو نجاح، لعب تحت قيادة تشافي في السد القطري، وكان هداف الدوري الموسم الماضي، وسجل 11 هدفًا هذا الموسم.



ولفتت إلى أن بو نجاح لاعب دولي مع المنتخب الجزائري، وهناك عدم وضوح في موقف سيرجيو أجويرو مع أنباء اعتزاله بسبب مشاكل القلب، فضلاً عن الوضع المالي الصعب للنادي.



وقاد تشافي أمس ، الفريق الكتالوني، في أول مباراة رسمية له كمدير فني، وتغلب على إسبانيول في الديربي بهدف دون رد.

