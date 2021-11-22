مجدي عبد العاطي : إدارة فاركو رفضت استقالتي عقب لقاء الجونة

أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أنه تقدم باستقالته من منصبه عقب مباراة الجونة، في بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفريق بهدف نظيف.

وقال مجدي عبدالعاطي، في تصريحاتلبرنامج رقم 10 المذاع على قناة الأولي: «تقدمت باستقالتي لادارة النادي عقب مباراة الجونة، لرفع الحرج عنهم بعد تعرض الفريق للهزيمة الثالثة على التوالي»، مضيفًا :«إدارة فاركو، رفضت الاستقالة بشكل قاطع وتمسكت باستمراري مع الفريق، وهذا كان له تأثير إيجابي على الفريق».

وأضاف: «أشكر إدارة فاركو، على ثقتها الكبيرة في الجهاز الفني»، مضيفًا :«الفوز في اخر مباراتين هما البداية الحقيقية لفاركو في الدوري».

وأشار: «عمرو جمال، لاعب كبير وكنت أـتمنى أن يكون له دورا مع المنتخب في كأس العرب، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في المباريات الأخيرة».