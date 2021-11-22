في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال صبري فواز

يحل اليوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر، عيد ميلاد الفنان صبري فواز، والذي قدم العديد من الاعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

شارك صبري فواز في كل من مسلسل مملكة ابليس، وإلا أنا، واسود فاتح، وقيد عائلي، و ابو عمر المصري، ورحيم، وافراح القبة، والميزان، والسبع وصايا، وغيرها من الاعمال.

شارك الفنان صبري فواز، البوستر الرسمي الأول لفيلم «أهل الكهف» وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وتصدر البوستر، صور نجوم العمل؛ الفنان خالد النبوي وغادة عادل وريم مصطفى ومحمود حميدة ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وكتب تعليقا: "Soon #اهل_الكهف.



أهل الكهف بطولة غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد واحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم قريبا في جميع بلدان العالم.