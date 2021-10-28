الحلقة الأخيرة على الهامش| نرمين الفقى تتصدر التريند وترفض العودة لـ صبرى فواز

عرضت مساء أمس الحلقة الأخيرة من حكاية “على الهامش” من مسلسل إلا أنا ٢ ،وشهدت الحلقة تصاعدا فى الأحداث ،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

شهدت الحلقة الأخيرة من حكاية “على الهامش” اعتراف “نور” لوالدتها “ياسمين” نرمين الفقى بابتزاز صديقها لها .

كما شهدت الحلقة مناقشة مشروع تخرج “ملك” أبنة نرمين الفقى والذى تناوقت فيه قضية والدتها تحت شعار “نساء بلا مأوة”.

وتصدرت “ياسمين” نرمين الفقى التريند بعد تداول مشروع تخرج ابنتها والقضية التى يناقشها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وانتهت احداث الحلقة الأخيرة بـ طلب “رفعت” صبرى فواز بالعودة لـ “ياسمين” نرمين الفقى بعد نصب “انجى” عليه ولكن قابلت “ياسمين” طلبه بالرفض.

أبطال حكاية مسلسل الا انا على الهامش

وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.

مسلسل إلا أنا

‎"على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”؛ بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

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"إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

مؤلفة حكاية على الهامش

أعربت المؤلفة أماني التونسي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على حكاية مسلسل إلا أنا على الهامش.

وقالت أماني التونسي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": سعيدة للغاية بنجاح الحكاية وبرد فعل الجمهور وطريقة انجذابهم للحلقات ، حيث أتابع السوشيال ميديا والتعليقات التي تسعدني للغاية ".

وأضافت :" كتبت المسلسل كذا مرة وعدلت فيه ، ونرمين الفقي كان اختيار مناسب للغاية لكي تقوم بالبطولة لان الناس بتحبها وصبري فواز ممثل كبير".

وتابعت أماني التونسي :" مكنتش متوقعة النجاح الكبير ده وان الحلقات تبقي تريند منذ أول أيام عرض للحكاية ".