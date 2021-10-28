عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة الأخيرة على الهامش| نرمين الفقى تتصدر التريند وترفض العودة لـ صبرى فواز

صدى البلد

عرضت مساء أمس الحلقة الأخيرة من حكاية “على الهامش” من مسلسل إلا أنا ٢ ،وشهدت الحلقة تصاعدا فى الأحداث ،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

شهدت الحلقة الأخيرة من حكاية “على الهامش” اعتراف “نور” لوالدتها “ياسمين” نرمين الفقى بابتزاز صديقها لها .

كما شهدت الحلقة مناقشة مشروع تخرج “ملك” أبنة نرمين الفقى والذى تناوقت فيه قضية والدتها تحت شعار “نساء بلا مأوة”.

وتصدرت “ياسمين” نرمين الفقى التريند بعد تداول مشروع تخرج ابنتها والقضية التى يناقشها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وانتهت احداث الحلقة الأخيرة بـ طلب “رفعت” صبرى فواز بالعودة لـ “ياسمين” نرمين الفقى بعد نصب “انجى” عليه ولكن قابلت “ياسمين” طلبه بالرفض.

أبطال حكاية مسلسل الا انا على الهامش 

 

وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.

مسلسل إلا أنا 

 

‎"على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”؛ بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

مؤلفة حكاية على الهامش 

 

أعربت المؤلفة أماني التونسي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على حكاية  مسلسل إلا أنا على الهامش.

 

وقالت أماني التونسي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": سعيدة للغاية بنجاح الحكاية وبرد فعل الجمهور وطريقة انجذابهم للحلقات ، حيث أتابع السوشيال ميديا والتعليقات التي تسعدني للغاية ".

 

وأضافت :" كتبت  المسلسل كذا مرة وعدلت فيه ، ونرمين الفقي كان اختيار مناسب للغاية لكي تقوم بالبطولة  لان الناس بتحبها وصبري فواز ممثل كبير".

 

وتابعت  أماني التونسي :" مكنتش متوقعة النجاح الكبير ده وان الحلقات تبقي تريند منذ أول أيام عرض للحكاية ".

 

حكاية مسلسل إلا أنا على الهامش أبطال حكاية مسلسل الا انا على الهامش مسلسل الإ أنا على الهامش محمود عمرو ياسين الفنانة جيهان خليل نرمين الفقي

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ أليو ديانج عقب الطرد أمام الإسماعيلي بالدوري .. شاهد

اتحاد الكرة يتجاهلنا .. الزمالك: نتمنى حل أزمة شيكابالا سريعا.. لا نريد التصعيد.. فيديو

أبو طالب العيسوي: غياب طلعت يوسف أثر على أداء الإسماعيلي أمام الأهلي.. والنتيجة غير متوقعة.. فيديو

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. وأختلف مع طولان

أسطول سيارات فورد موديل 2021 في تونس |صور

هل قراءة سورة يس لقضاء الحوائج صحيح ؟..دار الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ