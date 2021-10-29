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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صبرى فواز: المرأة المصرية قوية للغاية ويجب مساندتها

صبرى فوا
صبرى فوا

حل أبطال مسلسل " إلا أنا" ضيوف حلقة اليوم من برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "دى إم سى" تقديم الإعلامى رامى رضوان، وتحدثوا عن كواليس مشاركهم بالمسلسل وقصة حكاية "على الهامش". 


وقال الفنان صبرى فواز،  يجب على المرأة أن تكون قوية ولها كيان مستقل. 


وتابع فواز، المرأة المصرية قوية للغاية وعلى المجتمع مساندتها وتخفيف الضغط عنها، مطالبا بقوانين تحمى المرأة فى حالة الانفصال بعد الزواج. 


ومن جانبها أوضحت الفنانة نرمين الفقي، إنها كانت متحمسة للغاية منذ قراءة السيناريو لمعرفة نهاية القصة. 


وقالت الفقى، أنها تلقت ردود افعال واسعة عبر صفحتها على السوشيال ميديا وأنها كانت ترد على بعض التعليقات بنفسها. 


وأشارت الفقى إلى أن الهدف من حكاية "على الهامش"، هو تسليط الضوء على مشكلة الخيانة الزوجية ومحاولة الوصول لحل لها. 


وكشفت الفقى أن بعض التعليقات التى تلقتها من السيدات أكدت أن قصة الحكاية مشابهة تماما لحياتهم.
مؤلفة حكاية على الهامش  
 
بينما أعربت المؤلفة أماني التونسي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على حكاية  مسلسل إلا أنا على الهامش. 
 
وقالت أماني التونسي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": سعيدة للغاية بنجاح الحكاية وبرد فعل الجمهور وطريقة انجذابهم للحلقات ، حيث أتابع السوشيال ميديا والتعليقات التي تسعدني للغاية" 
 

المرأة المصرية السوشيال ميديا الاعلامي رامي رضوان صبرى فواز الخيانة الزوجية

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