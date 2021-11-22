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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسه لإنشاء وحدة غسيل كلى بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات بالخارجة

مركز حسن حلمي
مركز حسن حلمي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدراسة إنشاء وحدة غسيل كلوى ملحقة بمركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة رواد المركز، وإعداد تقارير متابعة بالنتائج للحالات المرضية وذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز.

كما وجه الزملوط بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح والمسطحات الخضراء، وتجهيز وتأثيث الغرف والقاعات، لاستقبال طلاب القرى و المناطق النائية مع بداية العام الدراسى الجديد.

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يذكر ان  المركز الذى تم إنشاءه بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه،  يشمل مناطق ترفيهية وحمام سباحة مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة وملاعب رياضية وصالة طعام و مقر الإقامة الملحق بالمركز لإستضافة ذوى المترددين على المركز خلال فترة علاجهم.

كما يوفر المركز خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشاد  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالدور الحيوى للقطاع الخاص فى دعم جهود التنمية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة.

 

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