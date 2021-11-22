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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء الجلسات الحوارية بـ الأعلى للإعلام عن ضمان حماية الأطفال

الجلسات الحوارية
الجلسات الحوارية بـ الأعلى للإعلام بشأن حماية الطفل

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر الحلقة النقاشية حول الأدوار المختلفة للمؤسسات المشاركة فى ضمان حماية الأطفال فى الإعلام المرئى والمسموع والصحافة  

وناقش المشاركين فى الجلسة عدة محاور  توحيد الأكواد والمعايير والتوجيهات الإرشادية فيما يتعلق بالأطفال واسرهم فيما بين كافة المؤسسات التى تتعامل مع الطفل والإعلام الاتفاق على تطوير برامج التدريب ، والتوافق على أهمية إدارة حوار مجتمعي حول الإعلام والطفل والخروج بمجموعة توصيات لمشروع يدعم حماية الطفل فى العالم الافتراضي والرقمى .

وطرح إمكانية التوقيع على وثيقة مشتركة أو إعلان مشترك بالالتزام بمعايير السلوك وضمان الأداء داخل المؤسسات الإعلامية أو ذات الصلة بالإعلام لحماية حقوق الطفل .

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