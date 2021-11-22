اختيار من متعدد أم مقالية؟.. شوقي يحسم جدل أسئلة امتحانات رابعة إبتدائي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توضيحاً هاماً بشأن السؤال الشائع عن ما اذا كانت اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي ستكون اختيار من متعدد أم مقالية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : لا يعود هذا السؤال على هذا السن الصغير ولا يجب طرحه.

وأضاف وزير التربية والتعليم : امتحانات رابعة ابتدائي ستكون عبارة عن "أسئلة قصيرة متنوعة" .

وأنهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نرجو أن نتذكر ان الهدف من الامتحانات الشهرية لـ رابعة ابتدائي ، هو قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس الدرجات.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن التفاصيل النهائية لـ نظام امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها 5 ديسمبر 2021 .

أكد وزير التربية والتعليم ، أن الامتحانات ستغطى ما تم تدريسه في مناهج رابعة ابتدائي حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ ، وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر).



وقال وزير التربية والتعليم : إن امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها 5 ديسمبر 2021 ، ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية .

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد تم وضع أسئلة امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكن الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى ، أما باقي المواد الغير اساسية ستكون على مستوى المدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سوف يتم تقييم إجابات امتحانات رابعة ابتدائي ، على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن المواد الأساسية المقررة على رابعة ابتدائي هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي ، هو 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، وفقًا للجدول التالي بدءا من يوم 5 ديسمبر :

الاحد 5 ديسمبر 2021 : اللغة العربية - التربية الدينية (الزمن : حصة دراسية لكل مادة)

الاثنين 6 ديسمبر 2021 : العلوم + المهارات المهنية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 : دراسات اجتماعية

+ ICT

( الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الاربعاء 8 ديسمبر 2021 : اللغة الانجليزية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الخميس 9 ديسمبر 2021 : الرياضيات (حصة دراسية لكل مادة)