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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يطلق برنامجا لـ معلمي رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق برنامج جديد على تردد قناة مدرستنا 1.

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  يهدف البرنامج الجديد ، إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة لـ رابعة ابتدائي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تذاع حلقة من البرنامج الجديد يوميًا لكل مادة ، كما تذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي.

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كما أوضح أنه سوف تضاف هذه الحلقات أيضا على موقع يوتيوب الخاص بـ قناة مدرستنا 1 للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر.

ويبدأ البرنامج الجديد بمناهج الصف الرابع الابتدائي ، ثم تضاف إليه تباعاً مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وقال : نرجو مراجعة جدول البث على قناة مدرستنا 1 للتعرف على مواعيد بث البرنامج ، وننصح السادة المعلمين وكذلك أولياء الأمور بمتابعة هذا البرنامج الهام والذي يتم انتاجه بالتعاون مع شركاء بناء المناهج الجديدة.

وانضمت قناة تعليمية جديدة إلى سلسلة قنوات مدرستنا لمساعدة الطلبة على متابعة دروسهم بطريقة ذكية ومتطورة، استجابة لطلبات أولياء الأمور وشكواهم من قلة الوقت المخصص لكل مرحلة تعليمية على المحطة الواحدة.


ومن المقرر أن تخصص قناة مدرستنا 1 لطلاب المرحلة الابتدائية، وتبث برامجها على التردد 12303 ومعدل الترميز 27500 (أفقي)، أما طلاب المرحلة الإعدادية فيستطيعون متابعة دروسهم على قناة مدرستنا 2 على تردد ‏10777  ومعدل ترميز 27500 (أفقي)، بينما تبث قناة مدرستنا 3 المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد 12206 ومعدل ترميز 27500 (رأسي).


وتحرص قناة مدرستنا على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ردود فعلهم على المحتوى المقدم، وسماع مقترحاتهم لتجديد ما يقدم على شاشتها، وكان فصل القنوات وتخصيص كل منهما لمرحلة من أكثر الطلبات الملحة. 


سيتم إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة على القناة المخصصة لها، ما يتيح فرصة أكبر لشرح المحتوى الدراسي للطلاب، وإذاعته في وقت مناسب فور عودتهم من المدرسة، وإعادته بشكل مكثف ومناسب ومركز لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استيعاب المناهج. 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم قناة مدرستنا مدرستنا التعليم

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