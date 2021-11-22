لافروف: موسكو وواشنطن تناقشان تفاصيل عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو وواشنطن تناقشان تفاصيل إجراء لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أثناء اللقاء الجديد بين الرئيسين الذي يتم حاليا بحث موعد إجرائه وتفاصيل أخرى – سيصبح الملف الأوكراني بلا شك موضوعا للمناقشة بشكل أو بآخر".

وكان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قال أمس إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يتطلب تحضيرا جيدا وهو ما يجري في الوقت الحالي.

في تصريحات متلفزة قال ريابكوف الأحد إن أجندة اللقاء المرتقب "هائلة"، مضيفا: "لكن الاتصال يجب تحضيره جيدا كي يتحقق وهذا ما نقوم به".

وذكر الدبلوماسي أن لدى الولايات المتحدة مطالبات عدة ضد روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، مضيفا: "يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن".

من جهته أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد. وكان بيسكوف ذكر سابقا أن لقاء بين الرئيسين يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.

