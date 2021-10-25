عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار بايدن : روسيا ستستخدم الغاز الطبيعي سلاحًا تهدد به الاتحاد الأوروبي

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

قال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة العالمي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كأداة سياسية وكسلاح، في حالة عدم إرسال روسيا للوقود والغاز الطبيعي إلى أوروبا التي تعاني من أزمة طاقة كارثية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال مستشار بايدن، عاموس هوشتاين، عندما سئل عما إذا كان بوتين يستخدم الغاز كسلاح، ”أعتقد أن روسيا قريبة من استخدام الغاز الطبيعي كأداة سياسية، وذلك في حالة إذا كان لدى روسيا بالفعل الغاز لتصديره إلي أوروبا واختارت عدم القيام بذلك، ولن تفعل ذلك إلا إذا وافقت أوروبا على مطالب أخرى لا علاقة لها بالمرة”.

معدل إصابات قياسي وإغلاق اماكن العمل.. فيروس كورونا يعصف بـ روسيا

انقسامات وخلافات كبيرة.. وزير إسرائيلي يعارض بناء المستوطنات في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن روسيا لا علاقة لها بأزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال تشيجوف، في مؤتمر صحفي في الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا": "في الحقيقة، حول واقع الحال الآن في الاتحاد الأوروبي، يمكن القول بأنه في أوروبا عموماً، توجد أزمة طاقة، هذه حقيقة موضوعية.. ولا علاقة لروسيا بها بشكل مباشر"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، قد اعترف في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي وروسيا يعتمدان على بعضهما البعض في مجال الطاقة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، خلال اجتماع بشأن مسائل الطاقة، أن بلاده كانت وما زالت مورداً موثوقاً للغاز للمستهلكين في أوروبا وآسيا، ووجَه وزير الطاقة لمراقبة تنفيذ التزامات نقل الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، قائلاً إنه لا يجب تقويض الثقة في شركة "غازبروم" كشريك موثوق به تماماً في توريد ونقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

روسيا فيروس كورونا الغاز الطبيعى جو بايدن الرئيس الأمريكي مستشار الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوزيب بوريل

موضوعات متعلقة

معدل إصابات قياسي وإغلاق اماكن العمل.. فيروس كورونا يعصف بـ روسيا

انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي .. عواصف قوية تضرب أمريكا |فيديو

بعد وصفهم بـ المشردين.. رد قوي من روسيا على أمريكا

مقتل 25 شخصا على الأقل في انفجار مصفاة نفط بـ نيجيريا

بسبب تغير المناخ.. تحذيرات من انهيار أمن واستقرار العالم

كارثة.. دولة زودت أمريكا بأدوات طبية مستعملة خلال جائحة كورونا

إعصار "ريك" يضرب المكسيك وتحذيرات من وقوع فيضانات مدمرة

بيان مهم من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الجرعات المعززة من كورونا

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

أول تعليق من الإمارات على الأحداث في السودان

التعاون بين دول العالم| ما هي أهداف أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة؟

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. المصلون والمعتمرون يتوافدون على بيت الله الحرام

لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

تباطؤ دوران الأرض ..هل يظل اليوم 24 ساعة بعد إضافة العلماء «ثانية كبيسة»

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ