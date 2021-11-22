الحياة عادت لطبيعتها.. نزح مياه الأمطار من أنفاق وميادين سموحة

كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل..

نجحت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، ورجال المنطقة الشمالية، في صرف المياه المتراكمة بنفق كليوباترا، وميدان فيكتور عمانويل، وتسيير الحركة المرورية من جديد.

وتكاتفت جميع جميع الاجهزة المعنية ونجحت في صرف المياه باستخدام سيارات الشفط ونزح المياه بالتعاون مع رجال المنطقة الشمالية التي كان لها الدور الأكبر في عودة الأمور إلى نصابها سواء بنفق كليوباترا أو بميدان فيكتور عمانويل بسموحة.

وعادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عصر الأمس الأحد.

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