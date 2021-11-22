عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يعزز تقدم الأهلي ويحرز الهدف الثاني في شباك المحلة

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أحرز بيرسي تاو الهدف الثاني في شباك غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري .

وتمكن بيرسي تاو من إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة في الدقيقة 50 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك

أحداث الشوط الأول 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم حتي تمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد مجدي قفشة .

وتمكن محمد مجدي أفشة من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 10 من تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بدر بنون  وتصدى لها الحارس عمرو شعبان ليتابعها محمد شريف بتسديدة من جانب المرمى ثم أكد عليها أفشة من أمام المرمى لتدخل الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 11  سدد حميد ماو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي وشتتها بدر بنون من أمام المرمى.

وشن لاعبو غزل المحلة العديد من الهجمات من أجل إحراز هدف التعادل ولكن نجح لاعبو الأهلي في الحفاظ على شباكهم .

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الخامس تواليًا بعدما انتصر في الجولات الأربع الماضية أمام كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب للاستمرار في الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، إبراهيما كونيه

خط الهجوم: باولن فوافي، أحمد غنيم، عبده يحيى


وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط : أكرم توفيق - علي معلول -  أليو ديانج - عمرو السولية

الهجوم : محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو  - محمد شريف.

بيرسي تاو غزل المحلة الدوري الهدف الثاني أحداث الشوط الأول

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بسبب تصريحات أردوغان.. انهيار تاريخي لـ الليرة التركية

70 دقيقة.. الأهلي يتراجع وغزل المحلة يضغط لتحقيق التعادل

عودة الاستقرار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وأزمة مياه الأمطار بالاسكندرية

الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة The Best لأفضل مدرب في العالم

سنبل: ارتفاع حجم الصادرات الإفريقية إلى 70 مليار دولار في 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استجابة لـ “صالة التحرير”.. الرئيس السيسي يقرر علاج مريضة بورم من كفر الشيخ

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

بعد اضطراب الطقس.. غرق سموحة بمياه الأمطار |شاهد

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

وزير خارجية لبنان: مستعد لزيارة السعودية من أجل حل أزمة قرداحي

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

فليذهب السرطان إلى الجحيم.. سلمى وأسماء مقاتلتان خاضتا حربا ملهمة ضد المرض اللعين

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 6"

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

فيديو

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ