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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء سنغافورة: نأمل في تعميق التعاون واستئناف السفر الآمن مع اليابان

رئيس الوزراء السنغافوري
رئيس الوزراء السنغافوري

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، اليوم الإثنين، إن بلاده تأمل في تعميق التعاون مع اليابان في عدة مجالات، بما يشمل الاستئناف الآمن للسفر.


وقال رئيس الوزراء السنغافوري- خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا- إن بلاده تتطلع إلى تعميق التعاون مع اليابان في المجالات التي يشترك فيها كلا البلدين في المصالح المشتركة، بما يتضمن الاستئناف الآمن للسفر والرقمنة والاقتصاد الرقمي، حسبما أفادت وزارة الخارجية السنغافورية، في بيان، أوردته اليوم قناة (آسيا نيوز).


وهنأ لونج، كيشيدا على فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فضلاً عن تعيينه رئيسًا لوزراء اليابان، كما دعاه للقيام بزيارة رسمية إلى سنغافورة.


وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الزعيمان، في سبتمبر 2019، عندما ألقى كيشيدا الخطاب الرئيسي في قمة سنغافورة بصفته رئيس مجلس أبحاث السياسات التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي.

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