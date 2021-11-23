يالقانون .. 12 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

حدد قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي تمكنها من تحقيق أغراضها التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال الإستغلال الأمثل للموارد المملوكة للدولة.

ونصت المادة (8) علي أن مجلس إدارة الهيئة هوالسلطة المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وله على الأخص:



١ - إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.

٢ - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.

٣ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

٤ - نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد وفى حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

٥ - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.



٦ - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال.

٧ - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

٨ - عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.

٩ - اعتماد العقود التى تبرمها الهيئة فى حدود اختصاصها على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

١٠ - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

١١ - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.

١٢ - النظر فيها يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.



ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.