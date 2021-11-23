عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|التجارة: نطور إجراءات شطب السجل ونعمل مع 7 جهات لإنهاء النشاط التجاري بالربط التقني

وزارة التجارة
وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري، وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.


وأوضحت الوزارة في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية “ واس”، حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، وأنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.

اقتصاد السعودية | إطلاق منتدى الجودة الثالث تحت شعار «جوّد»

اقتصاد السعودية| مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا


وبينت التجارة أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية، واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الآخرين من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.


وأشارت إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومؤسسة البريد السعودي .
 

اقتصاد السعودية مال واعمال السجل التجاري وزارة التجارة السعودية اخبار الخليج النشاط التجاري

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. الصندوق العقاري يتسلّم جائزة التميز الحكومي العربي

ترشيحاتنا

تجرد من النخوة.. أب يتحرش جنسيا بـ ابنتيه في الجيزة ويحاول هتك عرض الصغرى

آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

البيت الأبيض يعلن عزم بايدن الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة ابن شقيقة الكينج محمد منير.. وصلاة الجنازة غدا في 6 أكتوبر

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ