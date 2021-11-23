أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

انتشرت حوادث لدغات الثعابين المختبئة في المراحيض خلال الآونة الأخيرة في نيجيريا، واليوم تعرضت امرأة للدغة قاتلة من أفعى كوبرا سامة أثناء جلوسها على المرحاض.

نقلت قوات الطوارئ المرأة التي كانت تعمل في سلاح الجو النيجيري إلى المستشفى ولكنها توفت فور وصولها.



كان الثعبان الضخم من نوع كوبرا مختبئًا في وعاء المرحاض، عندما قام بلدغ المرأة النيجيرية وتدعى «لانس كوربورال أوجا بيرسي».



استدعت الشرطة خبير ثعابين إلى منزل المرأة النيجيرية في أبوجا لإزالة الكوبرا من المرحاض.

وقد وثقت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يستخرج ثعبانًا كبيرًا من المرحاض.

الأفاعي مشكلة صحية عامة في نيجيريا



في سبتمبر الماضي، خلال اليوم العالمي للتوعية بـ لدغات الأفاعي، قالت وزيرة الصحة «أديليك أولورونيمبي مامورا» بأن ما يصل إلى 20 ألف شخص في نيجيريا يتعرضون للدغ كل عام، مما ينتج عنه وفاة 2000 شخص وبتر أطراف 2000 آخرين.