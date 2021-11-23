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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نورد ستريم2.. الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على سفينتين وكيان بروسيا

نورد ستريم2
نورد ستريم2

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على سفينتين وكيان واحد في روسيا، وذلك بسبب علاقتهم بخط "نورد ستريم 2" لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إنه تم إرسال تقريرا إلى الكونجرس وفقا لقانون حماية أمن الطاقة في أوروبا لعام 2019، بصيغته المعدلة. ويضم التقرير سفينتين وكيان واحد مرتبط بروسيا  ترانسادريا المحدودة، متورطين في خط أنابيب نورد ستريم 2.

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وأضاف البيان: "ستخضع شركة ترانسادريا المحدودة لعقوبات بموجب قانون، وسيتم تحديد سفينتها، مارلين، على أنها ممتلكات محظورة".

وتابع البيان: "يتماشى تقرير اليوم مع معارضة الولايات المتحدة المستمرة لخط أنابيب نورد ستريم 2 وامتثال الحكومة الأمريكية المستمر لقانون حماية أمن الطاقة في أوروبا".

واشار البيان إلى أن: "مع إجراء اليوم، عاقبت الإدارة الآن 8 أشخاص وحددت 17 من سفنهم كممتلكات محظورة وفقًا لقانون حماية الطاقة في أوروبا فيما يتعلق بخط نورد ستريم 2".

وذكر البيان: "حتى مع استمرار الإدارة في معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2 بما في ذلك عبر عقوباتنا، فإننا نواصل العمل مع ألمانيا وغيرها من الحلفاء والشركاء لتقليل المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب إلى أوكرانيا ودول الناتو والاتحاد الأوروبي في خط المواجهة والرد على الأنشطة الروسية الضارة، بما في ذلك في مجال الطاقة".

الخارجية الأمريكية الحكومة الأمريكية دول الناتو نورد ستريم2 المانيا

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