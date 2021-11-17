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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة كبرى.. روسيا تعلن احتمالية تأجيل تشغيل خط "نورد ستريم2"

نورد ستريم
نورد ستريم

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن احتمالية تأجيل تشغيل خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" إلى أوروبا إلى شهر مارس من العام المقبل 2022.

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بيان هام من ألمانيا بشأن مشروع نورد ستريم 2

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وسط أزمة كبيرة بأوروبا.. ميركل: لم تتم الموافقة بعد على نقل مشروع «نورد ستريم 2» للغاز

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن منح برلين التراخيص اللازمة لمشروع نورد ستريم2 لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، لن يهدد إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت الوزارة في إنها قدمت تحليلها لتأثير مشروع خط الأنابيب الذي تديره روسيا على أمن الإمدادات إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، التي ستواصل إجراءات المصادقة عليه.

وكانت شركة جازبروم الروسية أعلنت في الـ9 من أكتوبر الحالي، أن نورد ستريم2 أنجز بالكامل من الناحية التقنية والفنية، وبانتظار صدور التراخيص النهائية من ألمانيا لتشغيله.

الحكومة الروسية قطاع الطاقة المانيا خط أنابيب نورد ستريم 2

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