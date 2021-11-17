صدمة كبرى.. روسيا تعلن احتمالية تأجيل تشغيل خط "نورد ستريم2"

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن احتمالية تأجيل تشغيل خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" إلى أوروبا إلى شهر مارس من العام المقبل 2022.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن منح برلين التراخيص اللازمة لمشروع نورد ستريم2 لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، لن يهدد إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت الوزارة في إنها قدمت تحليلها لتأثير مشروع خط الأنابيب الذي تديره روسيا على أمن الإمدادات إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، التي ستواصل إجراءات المصادقة عليه.

وكانت شركة جازبروم الروسية أعلنت في الـ9 من أكتوبر الحالي، أن نورد ستريم2 أنجز بالكامل من الناحية التقنية والفنية، وبانتظار صدور التراخيص النهائية من ألمانيا لتشغيله.