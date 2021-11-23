الأردن .. ارتفاع حوالات المغتربين لنحو 1,8 مليار دينار

أفادت وسائل اعلام أردنية أن قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 1,793.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.

وتُعد حوالات العاملين في الخارج، إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.

وذكر صحيفة "هلا اخبار الأردنية " أن اقتصاد الأردن تضرر جراء تفشي جائحة كورونا، خصوصا مع تراجع قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تضرر الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي.