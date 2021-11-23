عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جلسة الأعلى للإعلام.. مسئول وزارة العدل: القانون يرتب عقوبة جنائية لنشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة

صدى البلد

قال علي موسى، مسئول حقوق الإنسان في وزارة العدل، إن جلسة الأمس تحدثت حول التداول الإعلامي لحقوق الطفل من خلال محورين هامين.

وأضاف: المحور الأول ما قبل ارتكاب الجريمة، ويتمثل في رفع الوعي لدى المجتمع، والتنشئة السليمة للطفل والمحيط الاجتماعي السليم، وهي حقوق للطفل يجب أن نوفرها له بدعم من الإعلام الذي له دور كبير في رفع الوعي لدعم الطفل

واكمل: المحور الثاني يتعلق بما بعد ارتكاب الجريمة، ودوره الحفاظ على هوية الطفل سواء كان مجني عليه او شاهد أو متهم بعدم نشر صورة ليه أو اسمه أو أي بيانات تجعله معروفا، حتى لا يرتب ذلك وصمة مجتمعية في حالة كونه متهما.

ولفت:  القانون يرتب عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة، ومن الممكن أن يتعرض ناشري هوية الطفل للمحاكمة.

وتابع أن المختصين لابد أن يكون لديهم دراية قانونية لحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، وارى ضرورة تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني.

وأكد المستشار علي موسي عضو قطاع حقوق الطفل بوزارة العدل، أن الاهتمام بحقوق الطفل يأتي مع توجه وزارة العدل، مضيفًا أن الوزارة خصصت إدارة لحماية حقوق الطفل القانونية.
وأشار إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أصبح يضم إدارة لحقوق الطفل، والتي تعمل على أن الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير.

ونظم لليوم الثانى على التوالي  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مائدة مستديرة، تحت عنوان (تعزيز السياسات والمساءلة في إطار المسئولية المشتركة)، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، بهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.. وتأتي هذه المائدة المستديرة، ضمن سلسلة موائد حوار حول حقوق الطفل والإعلام.

ترشيحاتنا

وان بلس تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي بثلاث شاشات

الهولندي ديرك كويت: محمد صلاح غير قابل للتنبؤ ويناسب طريقة لعب ليفربول

بنتى مجنونة وده شكل الجيل الجديد .. أول تعليق من والد سارة سلامة على خضوعها لعمليات تجميل

السعودية.. قرار قضائي عاجل بشأن الحرم المكي

هل القرض البنكي لغرض التجارة حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أسبوع الحسم.. تشكيلة حكومة ألمانيا المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

مدرب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة على معلول وحسام حسن ومدة الغياب

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

« جريمة بشعة » .. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه لمدة سنوات فى الجيزة

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل السوس في البيت حسد ؟

وزير الدفاع من اختبارات الهيئة: اختيار طلبة الكليات العسكرية وفق أسس علمية.. فيديو وصور

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

لغز سقوط ربة منزل من الطابق السادس في سوهاج.. فيديو

فيديو جراف| بوطت شكلها خالص.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

وزير الدفاع من اختبارات الهيئة: اختيار طلبة الكليات العسكرية وفق أسس علمية.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ