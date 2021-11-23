مستشار البنك الدولي السابق: الدول المشاركة في قمة الكوميسا لديها سوق تجارية كبيرة.. فيديو

قال الدكتور عمرو صالح ، مستشار البنك الدولي السابق ، على غرار قمة اجتماع "الكوميسا" ، إن جميع الدول المشاركة في القمة تتميز بسوق تجاري كبير جدا وعدد سكان كبير، ونسبة نمو عالية على الرغم من المشكلات السياسية والاجتماعية .

وأضاف الدكتور عمرو صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز " ، أن عدد سكان دول الكوميسا يفوق الـ 600 مليون انسان ، واقتصادها يمثل نسبة نمو عالية ، متابعا : " القوة المصرية الافريقية ورئاستها للتجمع تمنح فرص كبيرة للتعاون وندعو المستثمرين لعمل المزيد من الأنشطة والزيارات لمصر " .

وأشار " صالح " إلى أن مصر تمتلك خبرة وميزة كبيرة في مجال الطاقة ، جعلها تحتل المركز الأول أفريقيا ، وتتولى رئاسة القمة .

وتستضيف مصر، اليوم ، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادي الإفريقية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور السكرتير العام لتجمع "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتسلم خلال القمة رئاسة تجمع "كوميسا" من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية كوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة للتجمع.

