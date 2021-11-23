أيمن سليمان: زيادة التعاون مع الصناديق السيادية الخليجية خلال الفترة المقبلة

أعلن الدكتور أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي أنه خلال الفترة من 5 الى 10 سنوات سيركز الصندوق على طرح فرص استثمار يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

ورهن “سليمان ” خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البحريني الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم زيادة التعاون مع الصناديق السيادية المختلفة منها الصناديق الخليجية خلال الفترة المقبلة بارتفاع عدد المنتجات الاستثمارية .



وذكر سليمان أنه تم بالفعل اطلاق 4 صناديق فرعية في مجالات مختلفة وسيتم خلال المرحلة المقبلة اطلاق صندوقين اخرين في مجال التعليم مما يزيد من فرص التعاون مع القطاع الخاص.

وعن فرص التعاون مع الجانب البحريني قال إن هناك عدة قطاعات يمكن التعاون بها خاصة في ظل الريادة الكبيرة للاقتصاد البحريني في مجال الخدمات المالية .

وأشار الى أن البحرين تتمتع بحرية في حركة انتقال رؤوس الأموال وبالتالي فهي بوابة لدخول الأموال الأوروبية والأسيوية والخليجية، بالاضافة الى امكانية التعاون في مجال النشاط الخدمي الذى يمكن تقديمه لرجال الأعمال فضلا عن استغلال المحفظة العقارية الموجودة بمصر واستخدمها في الاتجاهات التى تخدم بيئة الاعمال سواء على مستوى تطوير التعليم والقطاعات الاقتصادية الواعدة كالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى امكانية التعاون ايضا في مجال اللوجستيات مشيرا الى أن مصر تسعى الى الدخول في الثورة الصناعية الرابعة القائمة على وفرة الطاقة واللوجستيات والعمالة واستغلال ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة كاصلاح طرق وخطوط الربط.

وأشار سليمان الى أن الصندوق يقوم بالاستثمار والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال المخازن الاستراتيجية العملاقة وذلك لزيادة القدرات التخزينية للسلع الأساسية .

وأضاف أن الصندوق يتعاون أيضا مع هيئة الشراء الموحد لرفع مخزون مصر من الأمصال والأدوية،ويمكن لها المساهمة في توفير المخزون الاستراتيجي لدول اخرى من خلال الربط البحري او الجوي.

وأشار سليمان إلى أن الصندوق لديه رؤية للاستثمار في الشمول المالي والخدمي مشيرا الى أن شريحة كبيرة من الشباب بدأت استخدام الادوات المالية بشكل كبير ولابد من مخاطبتها بطريقة مختلفة من خلال أدوات تكنولوجية جديدة لافتا الى أن الصندوق يركز على نشاط التأمين والمدفوعات وتجارة التجزئة .