أغلبها غير مرخص |نائب بالشيوخ يطالب بتشديد الرقابة على الأدوية المتداولة بالعيادات الخاصة

قال النائب محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن أهم المشكلات المؤرقة بسوق الدواء هي الأدوية المُهربة التي تنتشر في عدد كبير من الصيدليات بغزارة بزعم أنها مستوردة وتم تسجيلها بالداخل،معقبا " تشكل خطرا وتحتاج إلي تشديد رقابة".

وأكد " حافظ " في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة تتطلب منا وضع خطة فعالة تهدف لضبط سوق الأدوية في مصر وذلك من أجل توفير مختلف أنواع العلاجات بشكل ميسر للمواطنين وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر.

وعن ما يثار حول طلبات تطبيق عدم صرف العلاج دون الروشتة، أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح هذه الفكرة صعبة للغاية يتوقف حدوثها علي أمرين هما، تقديم خدمة طبية عالية من حيث الكشوفات وصرف العلاج وذلك من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلي تغيير ثقافة المواطنين تجاه هذا السلوك بإبراز مخاطر استخدام العلاج الخاطئ.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية تشديد الرقابة علي الأدوية التي يتم تداولها داخل العيادات الخاصة وذلك نظرا لكونها في الغالب مغشوشة وغير مرخصة وأهمها منتجات النحافة والسمنة.

ويعقد مجلس النواب جلساته الاسبوع القادم و يناقش طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.