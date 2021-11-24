يستمر لمدة 43 يوما..رئيس المؤسسة العملية للثقافة الغذائية يكشف تفاصيل "صيام الميلاد"..فيديو

قال دكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العملية للثقافة الغذائية، إن هناك ممارسات للصيام لدي الأقباط، مؤكدا أنه يتم تناول الخضروات فقط، ولا يتم تناول اللحوم.

وأضاف مجدي نزيه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” أن “صيام الميلاد”، ويستمر لمدة 43 يوما، مشيرا إلى أنه يتم الصيام والامتناع عن الأكل والشرب حتى المغرب.

وتابع مجدي نزيه، أنه يتم تناول الخضروات والفاكهة والسوائل، ويمتنع عن تناول اللحوم.

فئات من المرضى

وأشار رئيس المؤسسة العملية للثقافة الغذائية إلى أن هناك فئات من المرضى والشيوخ وصغار السن، يسمح لهم بتناول الوجبات النباتية والسوائل قبل المغرب.