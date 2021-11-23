عاجل
الغرفة التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضراوات رئيس الوزراء: القطاع الخاص لم يكن قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات لخلق فرص العمل قبل تنفيذ الدولة الإصلاح الاقتصادي .. واستراتيجية واضحة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة الوضع خطير.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا بالمعهد الفرنسي.. دورة تدريبية عن علم المخطوطات والنشر النقدي للنصوص أشرف زكي ومجدي الجلاد وأبو رية ينعون سهير البابلي بكلمات مؤثرة .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس مركز ومدينة بلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ويأتي هذا فى إطار حرص محافظ كفر الشيخ بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بعد توجيهات السيسي بعلاجها.. رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المواطنة سلوى

قارئ ومهندس.. محمود خليفة ابن كفر الشيخ نموذج مشرف لشباب دولة التلاوة|شاهد

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الحركة شملت تكليف كل من : ناجح العسلي سرحان، نائب رئيس المركز للإشغالات والإزالات، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون القرى، ومحمد على إبراهيم البنا، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون المدينة، وسامح السيد على شيحه، نائب رئيس المدينة، للعمل نائباً لرئيس المركز للإشغالات والإزالات ياسر ماهر عبد العزيز، نائب رئيس المركز لشئون النظافة، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون النظافة غرب، رضا سيد احمد حوا، نائب رئيس مركز سيدى سالم، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة بلطيم لشئون النظافة شرق

وجدير بالذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً اياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.

محافظة كفر الشيخ منظومة النظافة كفر الشيخ البناء المخالف شكاوى المواطنين محافظ كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

بعد توجيهات السيسي بعلاجها.. رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المواطنة سلوى

متطوعو وزارة الرياضة ينظمون يوما ترفيهيا لأطفال دار الإيواء بكفر الشيخ

قارئ ومهندس.. محمود خليفة ابن كفر الشيخ نموذج مشرف لشباب دولة التلاوة|شاهد

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. علاج المواطنة سلوى بمستشفى كفر الشيخ الجامعي| صور

مستشارة وزير التعليم للتربية الرياضية تهنئ طالبتين حصدتا 5 ميداليات ذهبية وفضية

صيانة ومراجعة أعطال الإنارة الناتجة عن الأمطار في بيلا بـ كفر الشيخ

تطهير وتسليك 9066 بيارة صرف في كفر الشيخ

هميسة يعلن تنازله عن مستحقاته المالية دعما لنادي كفر الشيخ

ترشيحاتنا

أحمد موسى: ساعات الحسم تقترب في إثيوبيا

أول قرار من تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

بايرن ميونخ ينهي الشوط الأول متقدما على دينامو كييف بثنائية في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من وزير الرياضة السعودي بعد فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا

فتح باب الترشح لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 عبر هذا الرابط

أشرف زكي ومجدي الجلاد وأبو رية ينعون سهير البابلي بكلمات مؤثرة .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة سارة سلامة.. كيف أزعجت عمليات التجميل نجمات الفن ؟

قبل يومين من الحدث الأعظم.. تفاصيل فكرة تطوير طريق الكباش من الألف للياء

قبل عرضه بيومين .. مسلسل موضوع عائلي أول بطولة تلفزيونية لـ ماجد الكدواني عبر «شاهد».. ومخرج العمل: خلطة ناجحة من النجوم يجسدون عملا إنسانيا بامتياز

الجثث تفحمت بالكامل.. تفاصيل مرعبة عن ضحايا حادث أتوبيس الموت في بلغاريا..صور

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ