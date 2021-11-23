محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس مركز ومدينة بلطيم

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ويأتي هذا فى إطار حرص محافظ كفر الشيخ بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الحركة شملت تكليف كل من : ناجح العسلي سرحان، نائب رئيس المركز للإشغالات والإزالات، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون القرى، ومحمد على إبراهيم البنا، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون المدينة، وسامح السيد على شيحه، نائب رئيس المدينة، للعمل نائباً لرئيس المركز للإشغالات والإزالات ياسر ماهر عبد العزيز، نائب رئيس المركز لشئون النظافة، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون النظافة غرب، رضا سيد احمد حوا، نائب رئيس مركز سيدى سالم، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة بلطيم لشئون النظافة شرق

وجدير بالذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً اياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.