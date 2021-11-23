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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يدافع عن موقف تامر حسني بعد تهربه من التجنيد

تامر حسني
تامر حسني

دافع الفنان هاني شاكر عن تامر حسني بعد واقعته الشهيرة  للتهرب من التجنيد في ندوته بقصر السينما.

وضرب الفنان تامر عبد المنعم المثل بتامر حسني وتهربه من التجنيد ما يمنع ويحول ضد الحصول على عضوية نقابة الموسيقيين.

لكن الفنان هاني شاكر قاطعه مدافعا:": تامر حسني حبيبي وما قدمه خلال السنوات الماضية يغفر له خطيئة التهرب من التجنيد".

واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.

يحضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

يدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما. يقام صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

تامر حسني هاني شاكر تامر عبد المنعم السنوات الماضية الموسيقى نقابة المهن التمثيلية

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