هاني شاكر يدافع عن موقف تامر حسني بعد تهربه من التجنيد

دافع الفنان هاني شاكر عن تامر حسني بعد واقعته الشهيرة للتهرب من التجنيد في ندوته بقصر السينما.
وضرب الفنان تامر عبد المنعم المثل بتامر حسني وتهربه من التجنيد ما يمنع ويحول ضد الحصول على عضوية نقابة الموسيقيين.
لكن الفنان هاني شاكر قاطعه مدافعا:": تامر حسني حبيبي وما قدمه خلال السنوات الماضية يغفر له خطيئة التهرب من التجنيد".
واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.
يحضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.
يدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما. يقام صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.