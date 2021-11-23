جدال ساخن بين شاب وفتاة حول استقلال البنت عن أهلها.. فيديو

قالت غادة عبد الغفار مشرفة تمريض بإحدي المستشفيات، إن الفتيات الذين يرفضن التعايش في ظروف اجتماعية كلها عنف، مؤكدة أن البنت تستحق التقدير والمساندة سواء كانت في منزل أهلها أو في منزل زوجها.

وأضافت غادة عبد الغفار خلال لقائها في برنامج "+18" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية أمل صالح، أن هناك الكثير من الفتيات تعرضن لعنف أسري منذ صغرهن، وبالتالي عندما تكبر تريد أن تتحرر لتحقيق أحلامها.

من جانبه، أوضح سيد عرابي موظف حسابات بأحد البنوك، أن الفتاة هي السبب في العنف الذي يقع عليها سواء من والدها أو زوجها، لافتا إلى أن الفتاة لم تستطع التغلب على مشاكلها وهي داخل أسرتها، بالتالي لن تستطيع التغلب عليها عندما تستقل عنهم.

