أعضاء نقابة الموسيقيين: ويحز اجتاز الاختبارات ولم يحصل على الكارنيه

أعلن أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في ندوة الفنان هاني شاكر بقصر السينما أن موقف مغني الراب ويجز أصبح قانونيا بالنسبة لهم.

وأكد مستشار النقابة، أن ويجز اجتاز جميع الاختبارات وتعهد بالالتزام بكل القواعد والأعراف منذ أيام قليلة لكنه لم يحصل على الكارنيه حتى الآن.

وأشار الجميع في حضور الفنان هاني شاكر إلى أن تجاوزات ويجز السابقة لم تكن تحت رقابتهم لكنها لن تتكرر بعد تقنين وضعه.

واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.

يحضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

يدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما. يقام صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.