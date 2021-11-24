السعودية: إيران تستغل برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي

أكد محافظ السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، أهمية عدم المزج بين التزامات إيران وفقاً لاتفاق الضمانات، وبين المحادثات السياسية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للتصدي لسياسة إيران القائمة على استغلال برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي المثيرة للقلق.

وقال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان في تغريدات على تويتر إن هذا "يستدعي اتخاذ موقف أكثر صرامة من قبل أعضاء مجلس محافظي الوكالة لحل تلك القضايا واستعادة قدرة الوكالة للقيام بأعمالها لتوفير التأكيدات اللازمة حول سلمية البرنامج النووي الإيراني".

نؤكد على أهمية عدم المزج بين التزامات إيران وفقاً لاتفاق الضمانات وبين المحادثات السياسية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للتصدي لسياسة إيران القائمة على استغلال برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي المثيرة للقلق ٢-٤ — عبدالله بن خالد بن سلطان / Abdullah bin Khaled (@aksa_alsaud) November 23, 2021

ودعا محافظ السعودية في الوكالة الذرية إيران "للامتثال الكامل لاتفاق الضمانات، والعودة عن التصعيدات اتساقاً مع مطالبات المجتمع الدولي خلال استئناف محادثات فيينا، خصوصاً في ظل الجهود الدؤوبة لمدير عام الوكالة لحل تلك القضايا وضمان سلمية برنامجها النووي واستخداماته".

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المفاوضات حول البرنامج النووي مع إيران لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وأضافت الوزارة أنه "إذا لم يُظهر الإيرانيون الرغبة في التوصل لاتفاق، فسوف نلجأ إلى وسائل أخرى نناقشها مع حلفائنا وشركائنا".

وبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي محادثات في طهران، الثلاثاء، قبل أسبوع من استئناف المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وتأتي المحادثات قبيل استئناف المفاوضات المقررة الاثنين المقبل بين إيران والقوى الكبرى بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015، الذي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها