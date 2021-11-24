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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من الداخلية والموارد البشرية بشأن رخص العمل والإقامة

قرار عاجل من الداخلية
قرار عاجل من الداخلية والموارد البشرية بشأن الإقامة

بدأت وزارة الداخلية السعودية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي "سدايا" ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

يأتي ذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقا) بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، لتمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.

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وإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم).

فيما ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

من جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توفير إمكانية إصدار رخص العمل والإقامة وتجديدها وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى.

وقال الوزير السعودي على حسابه الرسمي بموقع تويتر،  إن الأثر الإيجابي لذلك على القطاع الخاص، وذلك بالمساهمة في زيادة مرونة الأعمال وتيسيرها في ذلك القطاع.

السعودية الإقامة رخص العمل وزارة الداخلية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

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