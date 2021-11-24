السعودية.. قرار عاجل من الداخلية والموارد البشرية بشأن رخص العمل والإقامة

بدأت وزارة الداخلية السعودية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي "سدايا" ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

يأتي ذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقا) بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، لتمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.

وإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم).

فيما ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

من جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توفير إمكانية إصدار رخص العمل والإقامة وتجديدها وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى.

تتكامل الجهود مع شركائنا لنتيح اليوم للمنشآت إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة وفق آلية ربع سنوية (3 أشهر) كحد أدنى، حيث سيسهم ذلك في مرونة وتيسير الأعمال للقطاع الخاص. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) November 23, 2021

وقال الوزير السعودي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الأثر الإيجابي لذلك على القطاع الخاص، وذلك بالمساهمة في زيادة مرونة الأعمال وتيسيرها في ذلك القطاع.