مصرع شخص وإصابة إثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

بسبب خصومة ثأرية قديمة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.

تلقى اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية عرب الشنابلة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد من عائلتي الخطبة و أبوسته ووقوع حالة وفاة ومصابين.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " حسين. خ. م" ٥٢ عاما، وإصابة كلا من " عبد الرحمن. أ. ح" ٤٢ عاما، و " فاديه. خ. م" ٤١ عاما، تم نقل المتوفى والمصاب الى مستشفى الإيمان العام بالاربعين.



ودلت التحريات الأولية إلى أن سبب المشاجرة خصومة ثأرية قديمة بين العائلتين، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.