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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1399 طن بضائع و 295 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1399 طن  بضائع عامة ومتنوعة  و 295 شاحنة و 31 سيارة  شملت حركة الصادرات 356 طن بضائع عامة و 122 شاحنة و 17 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الواردات1043 طن بضائع عامة و173 شاحنة  و14  سيارة ويتواجد 9  سفن علي ارصفة الموانئ حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 102 شاحنة و 13سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة دليلة  بحمولة 92 شاحنة و 15 سيارة ملاكي 

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان 

كما  تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1043 طن و 1 سيارة ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 356 طن و 2 سيارة ملاكي.

البحر الأحمر ميناء نويبع سفاجا ميناء الصادرات ميناء سفاجا بضائع عامة سيارة ملاكى الهيئة العامة

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