تداول 1399 طن بضائع و 295 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1399 طن بضائع عامة ومتنوعة و 295 شاحنة و 31 سيارة شملت حركة الصادرات 356 طن بضائع عامة و 122 شاحنة و 17 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الواردات1043 طن بضائع عامة و173 شاحنة و14 سيارة ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 102 شاحنة و 13سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 92 شاحنة و 15 سيارة ملاكي

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان

كما تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1043 طن و 1 سيارة ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 356 طن و 2 سيارة ملاكي.