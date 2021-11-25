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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستائر وسجاد سميك.. أفكار لتدفئة البيت في الشتاء

صدى البلد

هناك الكثير من أفكار لتدفئة البيت في الشتاء وقد يكون ابرزها يعتمد علي مصدر لأصدار حرارة وسخونة بالغرفة مثل اشعال الشموع  فقد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء ، لكن الشموع تطفئ قدرًا مناسبًا من الحرارة في مساحة أصغر.

أفكار لتدفئة البيت في الشتاء
 

سجاد سميك وصوف

مثل السجادة الجيدة ، سوف يساعد زوج سميك من الستائر على حجب بعض الهواء البارد القادم من النوافذ. في الواقع ، تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن الستائر يمكن أن تقلل من فقد الحرارة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.

 اختر بحكمة

قد تبدو الخيارات الشفافة أو اللاصقة جميلة ، لكنها لن تكون فعالة جدًا. فقط تأكد من أن الستائر الجديدة لا تسد أي فتحات تهوية للتكييف

 

أبواب وشبابيك مانعة للتسرب
تعتبر أختام النوافذ والأبواب التالفة من الأسباب الرئيسية لفقدان الحرارة  فأن الدخان للكشف عن تسرب يظهر على وجه الدقة أين فقدان قادم من بسيط لتقليل فقد الطاقة في النوافذ والأبواب هو حاجز جديد للطقس وعمليات مسح للأبواب . يجب أن يسد كلاهما أي فجوات في فتحات النوافذ وتحت الباب.

 

الرطوبة 
من الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها للحفاظ على منزلك معزولًا هو التحكم في الرطوبة. الرطوبة يمكن أن تدمر الأختام وترطب العزل ، مما يسبب الضغط. من خلال التهوية المناسبة ، يمكنك الحد من الرطوبة التي يمكن أن تلحق الضرر بالعزل وكذلك الجدران. تأكد من أن مراوح الحمام تعمل بشكل صحيح وأن باقي منزلك به تدفق هواء كثير.

 إذا هطل المطر كثيرًا في المكان الذي تعيش فيه ، فقد تحتاج إلى تثبيت عازل بخار في مساحة الزحف أسفل منزلك

 

اغلق الستائر
إذا فتحت الستائر للسماح لأشعة الشمس بالدخول أثناء النهار ، أغلق تلك الستائر ليلاً. سيساعدك هذا على حبس الحرارة داخل منزلك. اكتشف كيف يمكنك الحصول على بعض العزل من ستائرك.

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