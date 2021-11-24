أفضل وجبات الفطار لمرضي السكر

تناول الوجبات المختلفة تكون محيرة لمرضي السكر، حيث يحتار المصابون بين اختيار الأطعمة التي لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والتأكد من تتبع عدد الكربوهيدرات ، فلا عجب في أن وجبة الإفطار يمكن أن تكون وجبة يصعب طهيها

فاذا كنت مصابًا بمرض السكري ، أو كنت تتطلع ببساطة إلى الحفاظ على نسبة السكر في الدم منخفضة ، فنحن نضع الأمور في نصابها الصحيح مع أفضل أطعمة الإفطار لتناولها لمرضى السكري.



البيض خيار فطور قوي غني بالبروتين للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم. لقد وجدت العديد من الدراسات أن بدء يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين يمكن أن يمنع التقلبات الشديدة في نسبة الجلوكوز في الدم لساعات قادمة.

الأومليت يمكن تعبئتها بالخضار الغنية بالعناصر الغذائية ورش الجبن لمزيد من الإشباع

إذا كنت تركز على وجبات متوازنة من المغذيات الكبيرة ، أضف شريحة من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة لتكمل وجبة الإفطار الشهية.



زبادي يوناني مليء بالبروتين ويمكن أن يكون منخفضًا جدًا في السكريات الطبيعية ، حيث تستخدم البكتيريا الموجودة في الزبادي سكر اللاكتوز أثناء عملية التخمير.

اختر نوعًا عاديًا أو بدون سكر مضافًا للحصول على أفضل توازن لسكر الدم ، مثل أحد أفضل أنواع الزبادي اليوناني ، وفقًا لأخصائيي التغذية.

اختر الطبقة الحشو الغنية بالألياف لإكمال خيار الإفطار هذا.

ضع في اعتبارك بذور الشيا والتوت والمكسرات كإضافات سهلة لوعاء الإفطار، في حين أن دقيق الشوفان هو في الغالب كربوهيدرات معقدة، فان دقيق الشوفان ممتلئ بالألياف القابلة للذوبان ، وهي المسؤولة عن انخفاض استجابة نسبة السكر في الدم وتساعد في خفض الكوليسترول .

لوصفة سهلة يمكنك مزج نصف كوب من الشوفان الجاف مع كوب من الماء مع ملعقة من مسحوق بروتين الفانيليا. ، وملعقة كبيرة من بذور الشيا ، وكوب من التوت أو نصف موزة.

كما يمكنك أن تبدأ بالبطاطا الحلوة أو البطاطا العادية. أضف بعض الخضار على الإفطار مثل البصل والفلفل والفطر. يتبل بمسحوق الثوم والفلفل.

يمكنك تحميص هذه المكونات في الفرن أو تشويحها على الموقد.

في كلتا الحالتين ، هذا الطبق يرضي الجميع للحصول على أفضل سكريات في الدم.

وضع في اعتبارك إضافة بعض قطع الدجاج أو بيضة على الوجه لإكمال الطبق.