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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نجلاء عقل: 13% فقط من الشركات العائلية تستمر للجيل الثاني والثالث

الدكتورة نجلاء عقل
الدكتورة نجلاء عقل

قالت الدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مجلس الادارة الجديد أوكل إلي تعزيز سبل الحوكمة، حيث هناك تأكيد من رئيس الجمعية والأمين العام لدعم  الحوكمة، والتي تستند من خلال دعمها علي أسس علي رأسها أن الجيل الثاني والثالث ممثلين للشركات العائلية، وهو حرص من شباب الأعمال علي الاقتصاد المصري .


وأشارت عقل خلال المؤتمر الصحفى لجمعية شباب الاعمال مساء اليوم ، أن ملف الحوكمه مهم ومعني بإنقاذ الشركات العائلية، في ظل وجود 13% من الشركات العائلية فقط يستمر للجيل الثالث منها وهو تحدي كبير، بالاضافة إلي أن أكثر من 60% من الشركات أعضاء الجمعية هي شركات عائلية تنتمي للجيل الثاني والثالث، ويقابلهم العديد من التحديات للاستمرارية، وتستلزم منهم التطور والدعم في الهيكلة والحوكمة وإدارة الأصول والموارد البشرية والتمويل.

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ونوهت عقل، أن لجنه الحوكمه تستهدف في الفتره المقبله الى تعزيز سبل التعاون ودعم ملف الحوكمة وعدد آخر من الملفات التي تهدف إلي توفير الاستمرارية للشركات العائلية، مضيفة " شباب الأعمال" كان لها تاريخ وباع كبير في هذا الملف منذ حوالى عشر سنوات.

ونستهدف من خلال اللجنه وبتعليمات مجلس الإدارة التعاون مع كافه الجهات الحكوميه المعنية بهذا الملف وعلي رأسها البورصه المصريه ومركز المدريين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره والبنك المركزي، والمعهد القومي للحوكمه والاستدامه، ومركز تحديث الصناعه، فيما سيجري الاعلان عن المشروع الكامل   خلال أيام .

الجمعية المصرية لشباب الاعمال الحوكمة الصناعة الجهات الحكومية الإقتصاد المصرى الموارد البشرية

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