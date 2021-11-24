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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونزية لمصر وذهبيتان للمغرب في اليوم الأول للبطولة العربية للدراجة الجبلية

منتخب مصر
منتخب مصر

توج منتخب مصر بميدالية برونزية في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للدراجة الجبلية، والتي تقام منافساتها بمحمية وادي دجلة وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 8 دول، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.


وأسفرت منافسات اليوم الأول للبطولة عن النتائج التالية:


في سباق اختراق الضاحية لفئة الإناث والشابات فازت لاعبة منتخب مصر دعاء حمدي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفازت المغربية راجا شاكير بالميدالية الذهبية، وتوجت اللبنانية مروة الحاج بالميدالية الفضية، فيما جاءت لاعبة منتخب مصر أسماء البيار بالمركز الرابع، والمغربية وئام المعروفي في المركز الخامس. 


وفي سباق اختراق الضاحية لفئة الشباب فاز الثلاثي المغربي فهد بهجت وحسام عمار وبلال اريد بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، وجاء الثنائي الجزائري عبد الرحمن رشراش ووليد زايد في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

منتخب مصر وزير الشباب وزير الشباب والرياضة ذهبية البطولة العربية الاتحاد العربي الاتحاد العربي للدراجات

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